Грозы и жара: синоптики заметили интересную деталь

По левый берег Днепра сегодня дожди и грозы, по правый - жара.

Сегодня, 5 июля, погода в Украине будет достаточно капризной. Многим областям стоит быть готовыми к ливням и грозам, сообщили в Укргидрометцентре.

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На западе Украины сегодня стоит ожидать осадков в виде дождя с грозами. Температура воздуха +21…+27 градусов по Цельсию.

Абсолютно противоположная ситуация на востоке страны. Там ожидается невероятная летняя жара. На небе не будет ни одного облака. Воздух прогреется от +21 до +27 градусов.

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Синоптическая ситуация в южном регионе будет довольно неоднозначной. В Одессе и Николаеве ожидаются грозы и шквалы. В остальных областях - солнце и жара.

На севере Украины сегодня и солнце, и грозы. Столбик термометра поднимется до отметки +24 градуса по Цельсию.

В Центральной Украине синоптики заметили интересную деталь. По левый берег Днепра - дожди и грозы, по правый - летняя жара. На термометре +23…+28 градусов.

В столице ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется от +23 до +25 градусов.

Напомним, масштабный лесной пожар бушует на севере Германии. Тысячи людей работают над тем, чтобы потушить крупнейший пожар в истории региона. За ночь огонь распространился до 600 гектаров.