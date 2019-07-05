Грозы и жара: синоптики заметили интересную деталь
Сегодня, 5 июля, погода в Украине будет достаточно капризной. Многим областям стоит быть готовыми к ливням и грозам, сообщили в Укргидрометцентре.
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На западе Украины сегодня стоит ожидать осадков в виде дождя с грозами. Температура воздуха +21…+27 градусов по Цельсию.
Абсолютно противоположная ситуация на востоке страны. Там ожидается невероятная летняя жара. На небе не будет ни одного облака. Воздух прогреется от +21 до +27 градусов.
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Синоптическая ситуация в южном регионе будет довольно неоднозначной. В Одессе и Николаеве ожидаются грозы и шквалы. В остальных областях - солнце и жара.
На севере Украины сегодня и солнце, и грозы. Столбик термометра поднимется до отметки +24 градуса по Цельсию.
В Центральной Украине синоптики заметили интересную деталь. По левый берег Днепра - дожди и грозы, по правый - летняя жара. На термометре +23…+28 градусов.
В столице ожидаются дожди и грозы. Воздух прогреется от +23 до +25 градусов.
Напомним, масштабный лесной пожар бушует на севере Германии. Тысячи людей работают над тем, чтобы потушить крупнейший пожар в истории региона. За ночь огонь распространился до 600 гектаров.
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