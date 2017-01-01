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Эскалация в зоне ООС: погиб боец, шестеро ранены

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Сепаратисты за сутки 30 раз нарушили режим прекращения огня. Противник использовал запрещенное Минском оружие.
ВСУ открывали ответный огонь по противнику
ВСУ открывали ответный огонь по противнику
mil.gov.ua

На Донбассе за прошедшие сутки 4 июля сепаратисты 30 раз нарушили режим прекращения огня, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, трое - получили ранения и еще трое - боевые травмы.

Об этом сообщают в пресс-центре Операции объединенных сил в Facebook.

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Отмечается, что 11 раз сепаратисты использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. Обстрелы велись, в частности, из артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, зенитных установок, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок и стрелкового оружия.

Сообщается, что противник обстреливал позиции сил ООС в районе Опытного, Лебединского, Березового, Песков, Авдеевки, Водяного, Широкиного, Новогородкого, Крымского, Новотошковского, Луганского, Попасной, Южного, Новолуганского, Хутора Свободного, Золотого-4.

От начала текущих суток сепаратисты шесть раз обстреляли позиции Объединенных сил - в районе Водяного, Богдановки, Новотроицкого, Николаевки, Крымского, Новотошковского.

Напомним, 3 июля, на Донбассе в очередной раз обострилась ситуация. Сепаратисты 29 раз обстреляли позиции ВСУ, 13 раз применив запрещенную Минскими соглашениями артиллерию калибра 122 мм и минометы калибра 120 и 82 мм. Пять бойцов получили ранения.

Как сообщалось, Российская Федерация наращивает группировки войск, которые размещаются вдоль украино-российской границы. Об этом заявил заместитель командующего штаба операции Объединенных сил генерал-майор Богдан Бондарь.

 

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Теги: Донбасс, обстрел, ранение, сепаратисты, ВСУ, Операция объединенных сил
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