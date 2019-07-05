Зеленский проигнорировал встречу с наблюдательной миссией ПАСЕ

Запланированная встреча миссии с президентом так и не произошла.

Зеленский не встретился с делегацией ПАСЕ facebook.com/zelenskiy95

Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы 3 июля досрочно прекратила работу в Украине. Наблюдательная миссия ПАСЕ должна была напоследок провести встречу с президентом Зеленским, но встреча так и не состоялась.

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Об этом передает Европейская правда.

Как сообщает издание, встреча между делегацией ПАСЕ и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась из-за того, что украинский лидер 2-3 июля находился с рабочим визитом в Канаде.

Было запланировано, что миссия должна была встретиться с президентом, но этой встречи не произошло, - заявил член делегации ПАСЕ Марко Николини.

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Напомним, ПАСЕ досрочно покидает Украину из-за отзыва приглашения на выборы. Делегация провела ряд встреч для оценки предвыборной ситуации, но теперь вынуждена уехать.