Зеленский проигнорировал встречу с наблюдательной миссией ПАСЕ
Делегация Парламентской ассамблеи Совета Европы 3 июля досрочно прекратила работу в Украине. Наблюдательная миссия ПАСЕ должна была напоследок провести встречу с президентом Зеленским, но встреча так и не состоялась.
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Об этом передает Европейская правда.
Как сообщает издание, встреча между делегацией ПАСЕ и президентом Украины Владимиром Зеленским не состоялась из-за того, что украинский лидер 2-3 июля находился с рабочим визитом в Канаде.
Было запланировано, что миссия должна была встретиться с президентом, но этой встречи не произошло, - заявил член делегации ПАСЕ Марко Николини.
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Напомним, ПАСЕ досрочно покидает Украину из-за отзыва приглашения на выборы. Делегация провела ряд встреч для оценки предвыборной ситуации, но теперь вынуждена уехать.
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