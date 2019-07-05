Львов стал первым городом в мире, посчитавшим всех уличных котов

В городе планируют ввести обязательную регистрацию и идентификацию домашних кошек.

количество котят, живущих на улице — это 13% от всего количества подсчитанных котов скриншот из видео

Украинский Львов стал первым городом в мире, в котором посчитали количество всех уличных котов.

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Об этом сообщили Униан в пресс-службе Львовского городского совета.

Благодаря активности опекунов и волонтеров удалось выяснить, что на территории города живет 5 тыс. 992 уличных кота. Следующим шагом должна стать разработка городской программы для безопасного сосуществования животных и людей, а также регулирования количества котов на улице гуманным путем.

“Впервые в мире Львов подсчитал котов-бродяг. Львовское коммунальное предприятие “Лев“ ежегодно проводит работу по вакцинации, лечению и стерилизации кошек, живущих на улице. Подсчет помогает понять, достаточной ли является эта работа, как нам планировать ее в дальнейшем. Благодаря подсчету мы поняли, что в работу с бездомными котами нужно подвключать частные клиники, чтобы остановить рост популяции. Поэтому мы продолжим идти путем стерилизации и максимального устраивания животных в семьи“, — отметила директор ЛКП “Лев“ Оксана Кошак.

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Она также отметила, что бездомные коты сосредоточены в спальных районах города, где их подкармливают. Соучредитель Animal-ID.info Виктор Копач рассказал, что к подсчету присоединились 74 волонтера, которые работали в секторах по городу 5 дней.

"В городе мы насчитали почти 6 тыс. котов, из них стерилизованных — почти 6%. К подсчету мы активно привлекали опекунов, которые знают котов в своем секторе и могли подсказать точную информацию о каждом из них. Почти 5% котов, живущих на улице, является потенциально проприетарными. Вероятнее всего, они просто отпущены на самовигул. Эту ситуацию можно решить, если в городе будет введена обязательная регистрация и идентификация домашних кошек", — рассказал Виктор Копач.

Он подчеркнул, что очень важным является количество котят, живущих на улице — это 13% от всего количества подсчитанных котов.

"Такое количество малышей свидетельствует, что популяция будет расти, если этим вопросом не заниматься системно", — добавил Виктор Копач.

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Со слов Оксаны Кошак, следующим важным шагом, который дает городу сделать проведенный подсчет, должна быть разработка городской программы по обращению с бездомными котами, которая добавит еще больше безопасности и комфорта и котам, и львовянам. Олеся Лещинская, директор Four Paws Ukraine, отметила, что опыт Львова в подсчете животных является очень ценным для мира.

Four Paws будет применять модель такую же, как во Львове, для подсчета бездомных животное в Румынии и Болгарии.

Как сообщалось 4 июля, посреди дороги в Киеве выбросили ящик с котятами.