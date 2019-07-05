“Я лучше на этот приду”: Разумков и Мураев затеяли перепалку в прямом эфире
Лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков и лидер партии “Наши” Евгений Мураев не смогли прийти к общему мнению касательно отмены закона о люстрации. Об этом они поговорили в эфире программы “Право на владу” на 1+1.
Моя партия подавала в Конституционный суд просьбу о рассмотрении закона о люстрации на предмет конституционности, так как благодаря этому закону были уволены десятки тысяч чиновников, которые никогда не видели Януковича ближе, чем по телевизору. Вы примете закон о люстрации чиновников Порошенко?, - заявил Мураев.
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Надо сказать, что политик на свои философские раздумья взял намного больше эфирного времени, чем ему было изначально отведено. Кроме того, это был вопрос к Разумкову, а не персональное выступление.
Наталия Мосейчук иронично высказалась после того, как Мураев закончил свой спич.
Теперь Разумков может взять время, которое вы забрали у него, умножить это на десять, прийти на ваш телеканал и поговорить там, - отметила ведущая.
Я лучше на этот приду, - возразил Разумков.
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Напомним, “Слуга народа” запустила сервис для общения с мажоритарщиками. Общественность сможет в режиме онлайн общаться с депутатом по своему округу.
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