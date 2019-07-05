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“Я лучше на этот приду”: Разумков и Мураев затеяли перепалку в прямом эфире

Комментариев: 2
Евгений Мураев на свои философские раздумья взял намного больше времени, чем было отведено.
Дмитрий Разумков
Дмитрий Разумков
Скриншот из видео

Лидер партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков и лидер партии “Наши” Евгений Мураев не смогли прийти к общему мнению касательно отмены закона о люстрации. Об этом они поговорили в эфире программы “Право на владу” на 1+1.

Моя партия подавала в Конституционный суд просьбу о рассмотрении закона о люстрации на предмет конституционности, так как благодаря этому закону были уволены десятки тысяч чиновников, которые никогда не видели Януковича ближе, чем по телевизору. Вы примете закон о люстрации чиновников Порошенко?, - заявил Мураев.

Евгений Мураев
Евгений Мураев
Скриншот из видео

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Надо сказать, что политик на свои философские раздумья взял намного больше эфирного времени, чем ему было изначально отведено. Кроме того, это был вопрос к Разумкову, а не персональное выступление.

Наталия Мосейчук иронично высказалась после того, как Мураев закончил свой спич.

Теперь Разумков может взять время, которое вы забрали у него, умножить это на десять, прийти на ваш телеканал и поговорить там, - отметила ведущая.

Я лучше на этот приду, - возразил Разумков.

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Напомним, “Слуга народа” запустила сервис для общения с мажоритарщиками. Общественность сможет в режиме онлайн общаться с депутатом по своему округу. 

 

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Теги: Разумков, Мосейчук, Мураев, перепалка
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Комментариев (2)
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ВосставшийИзБана    05.07.2019, 10:15
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Биба и Боба - два ...... остолопа.
LERMI_    05.07.2019, 10:11
Оценка:  +2
LERMI_
Шо один пророс.ыйський пі.дар, шо другий один із слуг урода, краще б застрелись в прямому ефірі!
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