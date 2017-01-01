Зеленский назначил начальника Главного следственного управления и замов главы СБУ

Заместителями главы Службы безопасности будут Дублик и Карпенко.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Карпенко и Анатолия Дублика на должности заместителей председателя Службы безопасности Украины.

Соответствующие указы №478 / 2019, №479 / 2019 опубликованы на сайте главы государства.

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Анатолий Карпенко до этого назначения занимал должность начальника Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, а Дублик - должность начальника одного из департаментов СБУ.

Также Зеленский перед назначением замглавы СБУ уволил Карпенко с должности начальника Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

Как уточняет Цензор.НЕТ, Тиводар 1970 года рождения, военную службу в органах СБУ начал в 1996 году. В 2007 году занял должность заместителя начальника управления СБУ в Закарпатской области, а в 2008-2009 годах возглавлял управление. После этого он несколько лет занимал должность офицера действующего резерва управления СБУ во Львовской области в органах государственной власти.

В 2014 году Богдан Тиводар занял должность заместителя начальника Главного следственного управления Службы безопасности Украины и пребывал на этой должности до настоящего времени.

Как сообщалось 28 июня, топ-чиновник СБУ времен Януковича вернулся на должность.