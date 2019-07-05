Нашли с кляпом во рту: подробности убийства гардеробщицы ВР

Основной версией следствия является умышленное убийство.

В деле об убийстве сотрудницы Верховной Рады Антонины Шпир появились новые подробности. Об этом сообщает УП.

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Предварительный осмотр тела экспертами показал, что женщину убили. На шее обнаружены следы удушья. Это говорит о том, что женщину задушили. Полицейские подозревают, что это было умышленное убийство.

Спикер полиции Киевской области Николай Жукович рассказал, что женщина пропала после того, как уехала на дачу.

На прошлой неделе она поехала на дачу и не вернулась. Проводились оперативно-розыскные мероприятия. Ее нашли знакомые, которые прочесывали местность после исчезновения. В кукурузном поле, - сообщил Жукович.

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Также СМИ узнали, что погибшую нашли в кляпом во рту. Местные подозревают, что женщину изнасиловали. Тело отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, гардеробщицу ВРУ нашли мертвой в поле кукурузы под Киевом. Обстоятельства трагедии неизвестны.