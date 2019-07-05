Парубий объяснил Зе, что тот не может не подписать закон об импичменте

Президент уже попустил срок, в течение которого мог ветировать законопроект о ВСК.

Читай также: Парубий заявил, что Зеленский сорвал все сроки подписания законов

Спикер Андрей Парубий направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады с процедурой импичмента президента. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно статье 94 Конституции, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения.

Спикер напомнил, что 27 июня этот срок был исчерпан. “Следовательно, закон, согласно Конституции, считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован“, - подчеркнул Парубий.

Читай также: Суд признал виновными подростков из Ровно за пикет против Зеленского

“Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ТСК, сейчас вы можете только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона“, - пояснил спикер.

“Этот закон принят во исполнение Конституции, он создает реальный парламентский контроль в Украине, а главное - четко устанавливает и описывает процедуру парламентского контроля ТСК и импичмента президента“, - заверил Парубий.

Читай также: Зеленский заявил о готовности обменять пленных

“Это было одно из обещаний во время предвыборной кампании“, - добавил он. Парубий выразил уверенность, что президент в ближайшие дни подпишет закон.

Напомним, ранее лидер РПЛ Олег Ляшко назвал президента трусом из-за неподписания закона о ВСК с процедурой импичмента.