Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Парубий объяснил Зе, что тот не может не подписать закон об импичменте

Комментариев: 3
Президент уже попустил срок, в течение которого мог ветировать законопроект о ВСК.
Парубий опять попробовал разъяснить Зеленскому, когда подписывать законы
Парубий опять попробовал разъяснить Зеленскому, когда подписывать законы
Facebook Андрея Парубия

Читай также: Парубий заявил, что Зеленский сорвал все сроки подписания законов

Спикер Андрей Парубий направил официальное письмо президенту Владимиру Зеленскому с требованием немедленно подписать закон о следственных комиссиях Рады с процедурой импичмента президента. Об этом сообщает РБК-Украина.

Согласно статье 94 Конституции, у президента есть 15 дней после получения закона, чтобы подписать или вернуть закон со своими предложениями в Раду для повторного рассмотрения.

Спикер напомнил, что 27 июня этот срок был исчерпан. “Следовательно, закон, согласно Конституции, считается одобренным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован“, - подчеркнул Парубий.

Читай также: Суд признал виновными подростков из Ровно за пикет против Зеленского

“Господин Зеленский, информирую вас, что вы больше не имеете права ветировать закон о ТСК, сейчас вы можете только подписать. Если он будет ветирован, это будет нарушением закона“, - пояснил спикер. 

“Этот закон принят во исполнение Конституции, он создает реальный парламентский контроль в Украине, а главное - четко устанавливает и описывает процедуру парламентского контроля ТСК и импичмента президента“, - заверил Парубий. 

Читай также: Зеленский заявил о готовности обменять пленных

“Это было одно из обещаний во время предвыборной кампании“, - добавил он. Парубий выразил уверенность, что президент в ближайшие дни подпишет закон.

Напомним, ранее лидер РПЛ Олег Ляшко назвал президента трусом из-за неподписания закона о ВСК с процедурой импичмента.

Поделись:
Теги: Зеленский, импичмент, ВСК, закон, Рада, Парубий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    05.07.2019, 11:36
Оценка:  -1
ВАТА_FUCK
Не видел, не приносили, был на гастролях, болел живот, не писала ручка... Мало ли что могло помешать
Letohradek    05.07.2019, 11:15
Оценка:  -1
Letohradek
Странно, чего это охрыпший крысеныш зассал подписывать закон, о котором постоянно трындел в предвыборную? Зэбилы, вас это не настораживает?
Letohradek    05.07.2019, 11:26
Оценка:  -1
Letohradek
Зэбил, поставивший минус, хотелось бы услышать твои аргументы!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь