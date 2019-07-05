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Полиция задержала банковского сотрудника: Украл 129 млн гривен

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С мая 2017 сотрудник банка находился в розыске.
Преступнику грозит до 12 лет тюрьмы
Преступнику грозит до 12 лет тюрьмы
depositphotos.com

Национальная полиция разыскала и задержала чиновника банка, подозреваемого в растрате 129 млн гривен. Мужчина находился в розыске два года.

Об этом сообщает пресс-служба столичного управления полиции.

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Правоохранители выяснили, что заместитель начальника отдела одного из столичных банков в результате преступной деятельности, в том числе проведенными межбанковским операциям, привел банк к убыткам на сумму более 129 миллионов гривен. В отношении фигуранта начали уголовное производство по ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса.

В мае 2017 года 33-летнему мужчине было сообщено о подозрении, а через несколько дней его объявили в розыск. Сегодня стало известно, что сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции установили место нахождения и задержали разыскиваемого.

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Следственные действия продолжаются.

Название банка в полиции не раскрыли. В то же время зимой и весной 2017 года сообщалось о растрате такой суммы денег в “Диви банке“, подозреваемым по делу проходил председатель правления банка Сергей Горбачевский, уточняет LB.ua.

Как сообщалось 3 июля, в Днепре главбух присвоила 1,2 миллиона грн предприятия.

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Теги: кража, банк, Киев
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