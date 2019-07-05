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В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский

Комментариев: 2
В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику, - Зеленский

На сегодня в Украине существуют лучшие в мире условия для инвестирования в зеленую энергетику. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с представителями бизнеса и деловых кругов в канадском Торонто, сообщает “Главком“.

“В Украине одни из лучших условий в мире для инвестирования в зеленую энергетику. Мы намерены их улучшать за счет упрощения бюрократических процедур и усиления защиты ваших инвестиций. Мы думаем о будущем, поэтому зеленая энергетика станет одним из ключевых секторов для нашей экономики в ближайшие годы“, - подчеркнул президент Зеленский.

Напомним, Верховная Рада 25 апреля 2019 приняла закон “О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно обеспечения конкурентных условий производства электроэнергии из альтернативных источников энергии“. Закон предусматривает внедрение “зеленых“ аукционов с 2020 года и обязательное участие в них инвесторов солнечных электростанций мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанций мощностью более 5 МВт.

За внедрение в Украине зеленых аукционов активно выступали международные партнеры. По их словам, новая система стимулирования возобновляемой энергетики позволит привлечь значительные инвестиции в отрасль.

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Комментариев (2)
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BROKER666    05.07.2019, 11:34
Оценка:  0
BROKER666
согласен - в Олешковских песках и в Чернобыльской зоне места дофига и для солнечных и для ветровых ЭС
Мыкола    05.07.2019, 11:20
Оценка:  0
Мыкола
Эти лучшие условия в мире оборачиваются потом драконовскими ценами на электричество для простого народа ! Безмозглость правительства , которое совершенно не заботится о своем народе -это лучшие условия?
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