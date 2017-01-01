Разумков отказался комментировал сомнительных кандидатов в списке партии

Лидер “Слуги народа” отказался общаться с журналистами на тему сомнительных персон в списке партии.

Разумков обещает разобраться с этой проблемой radiosvoboda.org

Лидер президентской политической партии “Слуга народа” Дмитрий Разумков отказался комментировать информацию журналистов “Схем” о том, что в списке политсилы много сомнительных личностей. Об этом передает Радио Свобода.

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Разумков отметил, что с его стороны некорректно комментировать этот вопрос. На съезде партии он лично будет голосовать за то, чтоб сомнительные личности покинули партию.

Также лидер политсилы заявил, что все сведения, собранные активистами и журналистами, в партии принимались во внимание и на все будет адекватный ответ.

Это внутренняя проверка, я вам это комментировать не буду, - заявил Разумков.

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Ранее журналисты “Схем” обнародовали информацию о сомнительной репутации некоторых лиц, которые идут на выборы со “Слугой народа”.

Напомним, Разумков предупредил о возможном срыве выборов из-за жеребьевки. Часть бюллетеней уже напечатана, и перепечатать их могут не успеть.