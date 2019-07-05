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Работник военного завода задержан за шпионаж в пользу РФ

Комментариев: 4
Суд определил залог в 1,7 млн гривен.
Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы
Подозреваемому грозит до 15 лет тюрьмы
ukranews.com

Работника одного из военных заводов Украины задержали по подозрению в государственной измене.

Об этом говорится в заявлении на сайте Генпрокуратуры Украины.

Его подозревают в сборе и передаче информации о количественном и качественном составе военной техники Вооруженных Сил Украины, которая поступала на ремонт в государственное оборонное предприятие.

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“3-го июля 2019 при попытке пересечения государственной границы Украины в направлении Российской Федерации следователями и оперативными сотрудниками СБУ указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины и изъято флэш-носители и мобильные телефоны информации, которую последний должен был передать сотруднику ГУ ГШ ВС РФ во время очередной встречи в г. Воронеже РФ. В тот же день ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена)“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня Шевченковский суд арестовал подозреваемого, предоставив возможность выйти под залог в 1,7 млн грн.

За совершение данного преступления подозреваемому грозит от 12 до 15 лет тюрьмы.

Как сообщалось 27 июня, в "ДНР" женщина получила 12 лет тюрьмы за "шпионаж".

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Теги: шпион, ГПУ
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Комментариев (4)
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nelci    05.07.2019, 11:46
Оценка:  0
nelci
Действительно смешно, секреты ремонта российской техники на украинском заводе в пользу России !
nfhvyt    05.07.2019, 11:39
Оценка:  +2
nfhvyt
Единственная секретная информация может быть на военных Укр предприятиях - это информация о хищениях и теневых схемах шоколадной власти. И хотелось бы услышать новости по свинарчукам.
ВАТА_FUCK    05.07.2019, 11:39
Оценка:  -2
ВАТА_FUCK
Суд назначает залог чтоб подследственный мог сбежать!
dimasvetik    05.07.2019, 11:26
Оценка:  -1
dimasvetik
лишить гражданства и выслать на необитаемый остров
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