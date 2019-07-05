Гройсман прогулял уже четвертый "час вопросов к правительству"

Премьер не пришел в Раду, но на 12-30 собирает заседание Кабмина.

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Премьер-министр Владимир Гройсман снова не пришел в Верховную Раду на час вопросов к правительству. Об этом сообщают Українські Новини.

5 июля кресло премьера снова оказалось. "Коллеги, сейчас мы переходим к вопросам. Сегодня правительство присутствует в парламенте во главе с вице-премьером Павлом Розенко, и поэтому он будет координировать ответы", - сказал спикер Андрей Парубий.

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Отметим, премьер пропускает уже четвертый час вопросов к правительству. Предыдущие состоялись 31 мая, 7 и 21 июня. При этом только 7 июня, когда проходил съезд партии "Украинская стратегия", Гройсман был в отпуске.

На 12:30 в пятницу запланировано заседание Кабинета министров. Недавно премьер устроил встречу на пуфиках, "как Зеленский".

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Напомним, ранее сообщалось, что глава НАК "Нафтогаза" Андрей Коболев пожертвовал на благотворительность почти 6 млн грн.