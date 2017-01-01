Требуют зарегистрировать Клюева и Шария: Поступили угрозы взорвать Морвокзал в Одессе

Также неизвестные настаивают на выведении кораблей НАТО из Одесского порта.

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Неизвестный прислал в одесский филиал Администрации морских портов Украины сообщение о намерениях подорвать морвокзал и несколько причалов в Одессе, выдвинув при этом ряд требований.

Об этом на своей странице в Facebook написал министр инфраструктуры Владимир Омелян, опубликовав скрин письма с угрозами.

“Ну что, давно большевичков не было? 100 лет назад все начиналось? Получили “требования“ запретить кораблям НАТО заходить в акваторию Одесского порта и восстановить регистрацию товарищей Клюева и Шария на выборах. Иначе, обещают подорвать Морской вокзал и причалы в Одессе“, - написал он.

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По мнению министра, “это не местные сумасшедшие, а четкая политика Москвы по устрашению, блокаде и террору“.

“Переговоры с Кремлем можно вести только тогда, когда украинские танки будут на Красной площади“, - резюмировал Омелян.

Министр опубликовал скрин письма с угрозами скриншот

Как сообщалось 4 июля, четыре корабля НАТО вошли в порт Одессы.