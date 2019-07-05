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ГПУ требует ареста имущества Ющенко из-за "Межигорья" и Януковича

Комментариев: 4
Генпрокуратуа подозревает экс-президента в пособничестве Януковичу в завладении заповедником.
Суд просят арестовать имущество Ющенко
Суд просят арестовать имущество Ющенко
Facebook Виктора Ющенко

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Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности, на его недвижимость. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили “Українські Новини“.

“Следователь подал соответствующее ходатайство“, - сообщил источник, добавив, что речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко.

Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать. Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена, оно будет рассмотрено в Печерском суде.

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Ранее Виктор Ющенко заявлял, что отрицает пособничество в завладении Виктором Януковичем “Межигорьем“. ГПУ лично сообщила Ющенко о таком подозрении.

Напомним, ранее Викто Ющенко отказался давать показания ГПУ, но в то же время обещал не избегать следствия и "не болеть".

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Теги: Ющенко, имущество, недвижимость, конфискация, суд, ГПУ, Межигорье
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Комментариев (4)
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ЗаУкраину    05.07.2019, 13:19
Оценка:  0
ЗаУкраину
Вот, еще один урод-госдеповский гомункулюс.
Fon_Pascha    05.07.2019, 12:32
Оценка:  +4
Fon_Pascha
за 8 лет Китай вернул себе заводы, фабрики и предприятия на общую стоимость в 122 трлн юаней. Под угрозой расстрела членов семей бывших акционеров удалось также вернуть 45 трлн юаней, выведенных за рубеж
T-REX2    05.07.2019, 12:28
Оценка:  +6
T-REX2
Тильки пчил не займайте
nfhvyt    05.07.2019, 12:42
Оценка:  +2
nfhvyt
Ющенко -ТАК! )))))))))))) Не история а позорище какое-то.
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