ГПУ требует ареста имущества Ющенко из-за "Межигорья" и Януковича

Генпрокуратуа подозревает экс-президента в пособничестве Януковичу в завладении заповедником.

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Генеральная прокуратура просит суд наложить арест на имущество бывшего президента Виктора Ющенко, в частности, на его недвижимость. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщили “Українські Новини“.

“Следователь подал соответствующее ходатайство“, - сообщил источник, добавив, что речь идет о наложении ареста на недвижимость, которой владеет Ющенко.

Он добавил, что перечень имущества большой, но не стал конкретизировать. Дата рассмотрения ходатайства еще не назначена, оно будет рассмотрено в Печерском суде.

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Ранее Виктор Ющенко заявлял, что отрицает пособничество в завладении Виктором Януковичем “Межигорьем“. ГПУ лично сообщила Ющенко о таком подозрении.

Напомним, ранее Викто Ющенко отказался давать показания ГПУ, но в то же время обещал не избегать следствия и "не болеть".