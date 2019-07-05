Гриценко запустил волну агитации: в этот раз показал аукцион депутатов

Политик снова опубликовал агитационный ролик.

Лидер “Гражданской позиции” Анатолий Гриценко опубликовал вторую серию своего “агитационного сериала”. В этот раз он показал аукцион, на котором олигархи покупают себе народных депутатов. Ролик опубликован на странице Гриценко в Facebook.

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В новой рекламе Гриценко и его политсила акцентируют внимание на том, что они не продаются олигархам и не позволят продать Украину.

Уважаемые олигархи, начинаем продажу депутатов. Первый лот - опытный депутат. Повысит тарифы на 30%. Цена полмиллиона долларов, - оглашает ведущий.

В роли покупателей, вполне ожиданно, известные украинские олигархи.

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В таком ритме продали блок из пяти нардепов. Потом один из олигархов, по замыслу создателей ролика, очевиден "косплей" Игоря Коломойского, устав от мелких лотов, не выдерживает и говорит: "Але, гараж, что ты нам впариваешь?”. А другой с серьезным видом добавляет: "Где Гриценко?”. "Где Гражданская позиция?" - возмущается третий.

В этот момент на аукционе показали Гриценко и его соратников.

Гражданская позиция не продается. И Украина продать не дадим, - заявляет Гриценко с серьезным выражением лица.

Напомним, Гриценко посадил Зеленского и Путина за шахматную доску. Это часть предвыборной агитации политика.