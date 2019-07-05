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Зеленскому передали портреты Черчилля и Чемберлена

Комментариев: 4
Садовый заявил, что Зеленский должен выбрать одно из двух.
Садовый призвал Зе выбрать между британскими премьерами
Садовый призвал Зе выбрать между британскими премьерами
EPA/UPG

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Лидер “Самопомощи“ Андрей Садовый в эфире ток-шоу “Право на власть“ передал портреты бывших премьеров Великобритании Уинстона Черчилля и Невилла Чемберлена президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Главком.

Садовый отметил, что Зеленский должен сделать для себя выбор между политикой Черчилля с сопротивлением врагу и политикой Чемберлена, который предлагал Великобритании бесславие.

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По мнению политика, разведением войск мира не достичь, потому что так называемым, “ЛНР/ДНР“ доверять нельзя.

“Поэтому жесткая линия разграничения и современное вооружение, чтобы не гибли наши солдаты - вот что нам сегодня нужно“, - говорит Садовый. 

Напомним, 20 июня Андрея Садового подловили на пиаре в киевском метро.

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Теги: Садовый, Зеленский, Черчилль, Чемберлен, портреты, шоу
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Комментариев (4)
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T-REX2    05.07.2019, 13:05
Оценка:  0
T-REX2
Львовский МУСОР в прямом и переносном смысле уже З А Е Б А Л
nfhvyt    05.07.2019, 12:38
Оценка:  +3
nfhvyt
Всё, на что ты был способен Андрейка, мы уже увидели, так что займись лучше огородам или пчёлами, ну хоть что-то же в этой жизни ты должен уметь делать.
Asmo    05.07.2019, 12:50
Оценка:  -2
Asmo
считаю ету акцию интересной и ни капли не баяном..
nfhvyt    05.07.2019, 12:56
Оценка:  0
nfhvyt
А кто он такой, чтоб заявления свои оглашать и требовать от президента на них реакции?
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