Зеленскому передали портреты Черчилля и Чемберлена

Садовый заявил, что Зеленский должен выбрать одно из двух.

Читай также: "Если украли доступ к Facebook, то моргни": Садовой возмущен действиями Вакарчука

Лидер “Самопомощи“ Андрей Садовый в эфире ток-шоу “Право на власть“ передал портреты бывших премьеров Великобритании Уинстона Черчилля и Невилла Чемберлена президенту Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает Главком.

Садовый отметил, что Зеленский должен сделать для себя выбор между политикой Черчилля с сопротивлением врагу и политикой Чемберлена, который предлагал Великобритании бесславие.

Читай также: Штурм ратуши во Львове: Садовой пожаловался Авакову на Нацкорпус

По мнению политика, разведением войск мира не достичь, потому что так называемым, “ЛНР/ДНР“ доверять нельзя.

“Поэтому жесткая линия разграничения и современное вооружение, чтобы не гибли наши солдаты - вот что нам сегодня нужно“, - говорит Садовый.

Напомним, 20 июня Андрея Садового подловили на пиаре в киевском метро.