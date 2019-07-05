"Чтобы россияне там еб**улись!": Соколова придумала оригинальную месть ПАСЕ

Телеведущая высмеяла циничное возвращение РФ в ПАСЕ.

Известная украинская телеведущая и блогер Янина Соколова высмеяла циничное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом Соколова рассказала в своей авторской программе на Youtube.

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Телеведущая придумала оригинальный способ мести ПАСЕ и призвала отправить в Страсбург 12 украинских делегатов с фамилией Бандера.

В Украины 12 мест в ПАСЕ. Я предлагаю на следующую сессию отправить туда 12 депутатов с фамилиями Бандера, которые умеют играть на трембитах. Чтобы россияне там еб**улись! - сказала Соколова.

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Напомним, Соколова жестко потроллила пропагандистку Скабееву. Украинская журналистка опубликовала обращение к российской “коллеге”.