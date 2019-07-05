"Чтобы россияне там еб**улись!": Соколова придумала оригинальную месть ПАСЕ
Известная украинская телеведущая и блогер Янина Соколова высмеяла циничное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом Соколова рассказала в своей авторской программе на Youtube.
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Телеведущая придумала оригинальный способ мести ПАСЕ и призвала отправить в Страсбург 12 украинских делегатов с фамилией Бандера.
В Украины 12 мест в ПАСЕ. Я предлагаю на следующую сессию отправить туда 12 депутатов с фамилиями Бандера, которые умеют играть на трембитах. Чтобы россияне там еб**улись! - сказала Соколова.
Трусики на лице, пизд*ж #Путин'а (с пруфом), #KyivPride и #русскиймарш в Киеве. И кое-что про Шария. Это ещё не всё,что вошло в этот #Вечер_с_Яниной_Соколовой 🤣— Яніна Соколова (@IaninaSokolova) 4 липня 2019 р.
Тут: https://t.co/4ezwC1jMks@popovrtr @OSkabeeva, я знаю, что вы смотрите. Не забудьте отправить ссылку Пескову ;) pic.twitter.com/3P37qIw6Co
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Напомним, Соколова жестко потроллила пропагандистку Скабееву. Украинская журналистка опубликовала обращение к российской “коллеге”.
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