Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

"Чтобы россияне там еб**улись!": Соколова придумала оригинальную месть ПАСЕ

Комментариев: 11
Телеведущая высмеяла циничное возвращение РФ в ПАСЕ.
Соколова потроллила ПАСЕ
Соколова потроллила ПАСЕ
facebook.com/yanina.sokolova

Известная украинская телеведущая и блогер Янина Соколова высмеяла циничное возвращение российской делегации в Парламентскую ассамблею Совета Европы. Об этом Соколова рассказала в своей авторской программе на Youtube.

Читай также: “Огромная пиратская каравелла”: Соколова едко высмеяла Путина из-за морского трибунала

Телеведущая придумала оригинальный способ мести ПАСЕ и призвала отправить в Страсбург 12 украинских делегатов с фамилией Бандера.

В Украины 12 мест в ПАСЕ. Я предлагаю на следующую сессию отправить туда 12 депутатов с фамилиями Бандера, которые умеют играть на трембитах. Чтобы россияне там еб**улись! - сказала Соколова.

Читай также: “Рак лечат любовью“: Янина Соколова рассказала о болезни и опубликовала фото после “химии“

Напомним, Соколова жестко потроллила пропагандистку Скабееву. Украинская журналистка опубликовала обращение к российской “коллеге”. 

 

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

Поделись:
Теги: Янина Соколова, ПАСЕ, Бандера, РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (11)
Отсортировать по дате Вниз
ВАТА_FUCK    05.07.2019, 13:12
Оценка:  0
ВАТА_FUCK
Скрепы лишне-хромасомные всегда хором "комментируют" - так, будто выпуск из инкубатора
Ira0956    05.07.2019, 13:10
Оценка:  -1
Ira0956
Хохлядям теперь остается только говном плеваться - это все, чему выучились.
Boxerogos    05.07.2019, 13:00
Оценка:  +2
Boxerogos
Ещё одна полоумная шлюшка-потрохососка.Что и неудивительно.Ведь синий свин Педя не только ее трахарь но и кормилец,ведь"Янина-вместо мозга свинина"работает на 5-м кАнале.)))))))))))))))
Людмил_А    05.07.2019, 12:58
Оценка:  +2
Людмил_А
примитивная....инфузория-туфелька
Da-Gabon    05.07.2019, 12:55
Оценка:  +6
Da-Gabon
Какая дематюкация? Это часть новой культуры!
VSHIVANKA    05.07.2019, 12:50
Оценка:  +5
VSHIVANKA
#ДЕБИЛЫБЛЯДЬ......
tulchanin    05.07.2019, 12:48
Оценка:  +5
tulchanin
А польская делегация то как рада будет....
NOREGA    05.07.2019, 12:45
Оценка:  +7
NOREGA
А сколько бандеров в Раде есть?
nfhvyt    05.07.2019, 12:53
Оценка:  +4
nfhvyt
Там все латентные бандеры ))))))
T-REX2    05.07.2019, 12:40
Оценка:  +7
T-REX2
Я предлагаю отправть туда Соколову-пускай им кишки через х у й высосет
nfhvyt    05.07.2019, 12:35
Оценка:  +8
nfhvyt
Какое же убогое мышление у этих национал-озабоченных амёб.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь