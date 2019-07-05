Потерян документ с секретной информацией по проекту "Стена" - СБУ

Потерянный документ существует в 5 экземплярах.

Алексей Пегасин потерял доверенные ему материальные носители информации под грифом “секретно“ ukranews.com

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Служба безопасности Украины начала расследовать потерю документа с секретной информацией по обустройству границы с Россией? nак называемого проекта “Стена“.

Об этом говорится в материалах суда, передает LB.ua.

11 января 2019 года СБУ начала уголовное производство по ч.1 ст. 329 (потеря документов, содержащих государственную тайну) Уголовного кодекса. Основанием для открытия этого дела стало то, что в неустановленное время директор ООО “Каунт Групп“ Алексей Пегасин потерял доверенные ему материальные носители информации под грифом “секретно“.

“Каунт Групп“ является подрядчиком строительных работ при реализации проекта “Стена“.

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Установлено, что потерянный документ под названием “Рабочий проект “Инженерно-техническое обустройство государственной границы, шифр: 388-21-15-5 (корректировка)“ существует в 5 экземплярах.

Два экземпляра находятся в 1-м специальном отделе капитального строительства Государственной пограничной службы, еще 2 экземпляра находились во владении директора “Каунт Групп“, а 1 экземпляр находится в проектном институте СБУ.

Как сообщалось 2 июля, Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту разглашения гостайны при строительстве жилого комплекса “Tetris Hall“ который возвели впритык к военному Научно-исследовательскому институту “Квант“ в центре Киева.

