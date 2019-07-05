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Зеленский отреагировал на последние потери в ООС

Комментариев: 1
Президент принес соболезнование семья погибших.
Зеленский прокомментировал потери на фронте
Зеленский прокомментировал потери на фронте
president.gov.ua/

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных на Донбассе в результате обстрела боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в Twitter.

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На восточных рубежах Украины за последние сутки в результате вражеских обстрелов погибли двое бойцов ООС. Один из них солдат Олег Жуков, а также его боевой побратим старший солдат Эдуард Лобода. Президент принес искренние соболезнования семьям погибших и акцентировал на том, что они погибли не зря.

Трудно подобрать слова соболезнования для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений! - прокомментировал Зеленский.

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Напомним, Зеленскому передали портреты Черчилля и Чемберлена. Садовый заявил, что Зеленский должен выбрать одно из двух. 

 

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Теги: Зеленский, потери, солдаты, ОСС
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Комментариев (1)
Ira0956    05.07.2019, 13:08
Оценка:  -2
Ira0956
После соболезнований зельца семьям погибших очень полегчало
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