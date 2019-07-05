Зеленский отреагировал на последние потери в ООС

Президент принес соболезнование семья погибших.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на гибель двух украинских военных на Донбассе в результате обстрела боевиков. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента в Twitter.

Читай также: Геращенко оконфузилась, пытаясь пристыдить Зеленского

На восточных рубежах Украины за последние сутки в результате вражеских обстрелов погибли двое бойцов ООС. Один из них солдат Олег Жуков, а также его боевой побратим старший солдат Эдуард Лобода. Президент принес искренние соболезнования семьям погибших и акцентировал на том, что они погибли не зря.

Трудно подобрать слова соболезнования для семей, скажу только, что Герои погибли не зря: Украина будет единой, в этом нет сомнений! - прокомментировал Зеленский.

За останню добу Україна втратила двох захисників – солдата Олега Жукова та старшого солдата Едуарда Лободу. «Важко підібрати слова співчуття для родин, скажу лише, що Герої загинули недарма: Україна буде єдиною, у цьому немає сумнівів!» – прокоментував сумну звістку Президент. — Офіс Президента (@APUkraine) 5 липня 2019 р.

Читай также: Зеленский назначил начальника Главного следственного управления и замов главы СБУ

Напомним, Зеленскому передали портреты Черчилля и Чемберлена. Садовый заявил, что Зеленский должен выбрать одно из двух.