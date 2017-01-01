Кулеба не исключает, что в ПАСЕ могут потребовать санкций для Украины

При этом посол Украины в Совете Европы призвал не драматизировать отъезд делегации ПАСЕ из Киева.

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Досрочный отъезд предвыборной делегации ПАСЕ не стоит драматизировать. Об этом заявил посол Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба в интервью ВВС News Украина.

“Отъезд делегации не нужно драматизировать и считать, что это какой-то сигнал в сторону Украины“, - подчеркнул он. “По сути, это единственное возможное действие, которое могла сделать делегация ПАСЕ после отзыва приглашения“, - отметил Кулеба.

Комментируя слова президента ПАСЕ Лилиан Мори Паскье, которая выразила разочарование отъездом делегации, он посоветовал ей быть принципиальнее в вопросах к РФ.

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“Мне только хочется, чтобы она с такой же принципиальностью, с которой высказалась по поводу решения Украины, требовала от России выполнить ее обязательства в рамках Совета Европы“, - отметил посол.

По его мнению, теперь в ПАСЕ могут появиться даже желающие требовать для Украины санкций. “Будет глубоко символично, если ПАСЕ, которое выписала полную индульгенцию России, применит санкции в отношении Украины“, - заявил он.

Напомним, ранее Дмитрий Кулеба заявил, что Украина со временем может венуть себе Крым по балтийской модели.