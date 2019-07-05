Богомолец о реакции на ее закон: “Мой Facebook разрывается от матерных слов”

Нардеп рассказала, что ее личные сообщения разрываются от сквернословия.

После регистрации законопроекта “О противодействии сквернословию”, который СМИ уже окрестили законом о “дематюкации”, Facebook инициатора этого законопроекта нардепа Ольгу Богомолец забросали матерными сообщениями. Об этом она рассказала Украинскому радио.

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По словам Богомолец, она не ожидала настолько массового ажиотажа вокруг ее инициативы.

Я не ожидала такого ажиотажа вокруг законопроекта. Мой Facebook разрывается от матерных слов, которые присылают люди, - ответила Богомолец.

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Народный депутат также отметила, что столько шума вокруг законопроекта стало потому, что комментаторы перекрутили его суть. Даже после персонального объяснения инициативы, разговоры вокруг закон о “дематюкации” не утихли.

Складывается впечатление, что я прикоснулась к чему-то святому. Много и упреков, что эта инициатива для привлечения внимания. Но я не иду на выборы, поэтому это не является предвыборной технологией, - добавила Богомолец.

Напомним, в ответ на закон Богомолец Подервянский предложил запретить "еб***ся". Мэтр сыронизировал, что придется запретить "предметы и действие", чтобы все стало хорошо.