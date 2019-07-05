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Богомолец о реакции на ее закон: “Мой Facebook разрывается от матерных слов”

Комментариев: 10
Нардеп рассказала, что ее личные сообщения разрываются от сквернословия.
Богомолец сделала заявление
Богомолец сделала заявление
facebook.com/olgabogomolets

После регистрации законопроекта “О противодействии сквернословию”, который СМИ уже окрестили законом о “дематюкации”, Facebook инициатора этого законопроекта нардепа Ольгу Богомолец забросали матерными сообщениями. Об этом она рассказала Украинскому радио.

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По словам Богомолец, она не ожидала настолько массового ажиотажа вокруг ее инициативы. 

Я не ожидала такого ажиотажа вокруг законопроекта. Мой Facebook разрывается от матерных слов, которые присылают люди, - ответила Богомолец.

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Народный депутат также отметила, что столько шума вокруг законопроекта стало потому, что комментаторы перекрутили его суть. Даже после персонального объяснения инициативы, разговоры вокруг закон о “дематюкации” не утихли.

Складывается впечатление, что я прикоснулась к чему-то святому. Много и упреков, что эта инициатива для привлечения внимания. Но я не иду на выборы, поэтому это не является предвыборной технологией, - добавила Богомолец.

Напомним, в ответ на закон Богомолец Подервянский предложил запретить "еб***ся". Мэтр сыронизировал, что придется запретить "предметы и действие", чтобы все стало хорошо.

 

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Теги: Богомолец, дематюкация, закон, реакция
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Комментариев (10)
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Da-Gabon    05.07.2019, 14:22
Оценка:  +2
Da-Gabon
Через 5 лет Богомолец начала что-то подозревать?
Сливной_Бачок    05.07.2019, 14:06
Оценка:  +4
Сливной_Бачок
Тупая Олька решила похайпиться. Иди лучше родинки ковыряй.
ВосставшийИзБана    05.07.2019, 13:35
Оценка:  -1
ВосставшийИзБана
Народ развратили и продолжают развращать. Ломать - не строить. То, что уничтожено за 30 лет за такие же 30 лет уже не восстановишь. Лет 300 понадобиться.
nfhvyt    05.07.2019, 13:54
Оценка:  +1
nfhvyt
Дык союз же развалили не для того что бы что-то восстанавливать. Впереди лишь демократическая деградация и понижение социальных стандартов.
ВосставшийИзБана    05.07.2019, 13:57
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Союз был нежизнеспособен и развалился сам.
Lyonya-Space    05.07.2019, 14:10
Оценка:  -3
Lyonya-Space
ВосставшийИзБана, 100%!
Но не всем дано это понять...
Шкиряк_и_Зорян    05.07.2019, 13:57
Оценка:  0
Шкиряк_и_Зорян
Боцман, это Вы??? Или какой-то вражина шпарит под Вашим ником?
Людмил_А    05.07.2019, 13:26
Оценка:  +1
Людмил_А
майдаунша, а разве не ты посеяла то, что сейчас пожинаешь?
ВосставшийИзБана    05.07.2019, 13:34
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
А когда она матюкалась?
Letohradek    05.07.2019, 13:48
Оценка:  0
Letohradek
Лола Жбанова в ступоре от вопроса ))
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