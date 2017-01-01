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Под Черкассами задержали банду за продажу метадона через мессенджеры

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Прибыль преступников ежедневно составляла около 40 тысяч гривен.
Под Черкассами задержали банду за продажу метадона через мессенджеры
© ch.npu.gov.ua
Фото 1/5
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
Под Черкассами задержали банду за продажу метадона через мессенджеры
Преступники задержаны
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В Черкасской области полицейские задержали трех мужчин, которые на территории Черкасской области занимались поставкой, хранением и сбытом наркотического средства метадон.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Сбыт наркотиков осуществлялся только бесконтактным способом - путем “закладок“, с использованием при этом для общения между собой и непосредственными потребителями наркотических средств Интернет-мессенджеров. Оплата поступала на банковские карточки. Незаконная прибыль группы ежедневно составляла около 40 тысяч гривен.

В результате обысков в городе Черкассы и Черкасской области полицейскими было изъято около 1000 доз метадона, мобильные телефоны, черновики с записями, сим-карты и денежные средства. Стоимость изъятого наркотического средства метадон составляет около 300 тысяч гривен.

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Всем членам группировки сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного частью 2 статьи 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины, им избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как сообщалось, в марте в Днепре “накрыли“ две крупные нарколаборатории.

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Теги: наркотики, Черкассы
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