Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Херсонской области заключенный поджег сокамерника

Комментариев: 0
Один из заключенных в результате конфликта ночью облил сокамерника горючим веществом и поджег.
Пострадавший получил ожоги рук и туловища и был госпитализирован
Пострадавший получил ожоги рук и туловища и был госпитализирован
operkor.wordpress.com

В Северной исправительной колонии №90 один заключенный поджег другого. Полиция открыла уголовное производство.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Нацполиции Херсонской области, передает УНН.

Сообщение о происшествии поступило 5 июля, около двух часов ночи. Предварительно установлено, что один из заключенных в результате личного конфликта облил другого заключенного горючим веществом и поджег.

Читай также: В Запорожье облили бензином и подожгли женщину

"В настоящее время открыто уголовное производство ... покушение на умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью. Решается вопрос о сообщении подозрения", - сообщила руководитель отдела по связям с общественностью полиции области Ирина Атаманенко.

Пострадавший получил ожоги рук и туловища и был госпитализирован.

Как сообщалось, 27 мая в Одессе произошли беспорядки в Южной исправительной колонии общего режима №51, которые сопровождались пожаром. Некоторым заключенным удалось сбежать. Во время бунта пострадали 15 силовиков.

Позже стало известно, что тюрьму законсервировали после подавления беспорядков.

 

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: тюрьма, заключенный, Херсонская область, поджог, нападение, колония
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь