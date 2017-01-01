В новой жеребьевке виновата только ЦИК - Кирилл Молчанов

Новую жеребьевку партий по нумерации в избирательном бюллетене можно сделать оперативно, и это никак не повлияет на подготовку к выборам и на даты. Лучше жеребьевка сейчас, чем бесконечные оспаривания результатов потом.

Об этом пишет на своей странице в Facebook политолог Кирилл Молчанов.



«Решение о пережеребьевке кажется шокирующим, когда часть партий уже успели развесить борды и напечатать газеты со списочными номерами. Но по духу и букве закона оно абсолютно правильно. Почему партии Саакашвили достался первый номер с конца без жеребьевки, потому, что ЦИК «обламался» её проводить, просто выдав 22 номер, потому что всем было так удобней? Ведь закон указывает совсем на другой порядок очерёдности», - пишет эксперт.



Молчанов подчеркивает, что тем самым и суд, и Рух Новых Сил создали возможность любой из партий оспорить свой номер и через новую жеребьевку использовать второй шанс вытянуть число получше.



«Поэтому единственная причина сегодняшней ситуации с пережеребьевкой чуть более, чем за две недели до выборов-чисто вина Центральной избирательной комиссии. Новая жеребьевка сейчас-намного лучше, чем оспаривание результатов выборов после дня голосования, на основании того, что какая-то партия с 4.9999% была лишена возможности вытянуть тот же 22 номер», - убежден эксперт.



По мнению политолога, все это можно сделать оперативно, а разговоры про возможный срыв выгодны только аутсайдерам гонки - представителям предыдущей власти.



«Хочу напомнить, в ЦИК большинство сформировано из представителей БПП и НФ которые в выборах вообще не заинтересованы. Так что закрадывается мысль, что специально партии Саакашвили выдали номер без пережеребьевки дабы потом был повод оспорить в суде», - резюмирует Молчанов.



