Между Бакановым и Богданом разгорается конфликт - СМИ

По данным источником, в Офисе президента наметился и развивается первый серьезный конфликт.

Баканова обвиняют в самодеятельности за спиной у Богдана УНИАН

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В команде Зеленского наметился первый конфликт - между окружением Андрея Богдана и новым главой СБУ, другом детства президента Иваном Бакановым. Об этом в телеграм-канале пишет УП. Off the record.

“Баканов, как говорят, не согласовывает с Офисом президента назначения заместителей в СБУ“, - говорится в сообщении.

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“Кроме того, окружил себя консультантами вроде Николая Банчука и Анатолия Матиоса, которые и “советуют“ ему людей на должности“, - отмечают источники издания.

Также они рассказывают, что Баканов выступает за сохранение скандального департамента К, от которого изначально Офис президента хотел избавиться.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский назначил начальника Главного следственного управления и замов главы СБУ