"Творчеству судей нет границ": ЦИК обжалует решение о новой жеребьевке

Центризбирком при этом опасается предсказывать решение суда следующей инстанции .

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ЦИК намерена обратиться в суд с обжалованием решения о необходимости пережеребьевки партий на внеочередных выборах в Верховную Раду. Об этом заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко, передает Страна.

“Комиссия будет оспаривать решение суда, по мере готовности апелляционной жалобы ЦИК, конечно, обратится в суд. Еще вчера вечером мы получили решение суда. Над составлением жалобы сейчас работают“, - отметил он.

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“Скорее всего, она будет готова сегодня. Могу ли я предсказать решение Апелляционного суда? После решений Верховного суда в избирательном процессе, я не берусь ничего предсказывать, знаю только, что творчеству судей нет границ“, - заявил Радченко.

Накануне Апелляционный суд обязал ЦИК провести новую жеребьевку с участием всех 22 партий на выборах в Раду. При этом выяснилось, что уже напечатано 5 миллионов бюллетеней.

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30 июня ЦИК утвердила очередность размещения партий в избирательном бюллетене. При этом последний 22-й номер достался “Руху новых сил“ Саакашвили.

Напомним, ранее лидер “Слуги народа“ Дмитрий Разумков предупредил, что новая жеребьевка партий может сорвать выборы.