Зеленский назначил себе внештатного советника

Президент выбрал себе внештатного советника.

Президент Украины Владимир Зеленский выбрал себе внештатного советника и подписал указ о его назначении. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Согласно указу президента №488/2019, внештатным советником Зеленского стал Загороднюк Андрей.

Назначить Загороднюка Андрея Павловича советником президента Украины (вне штата), - сказано в указе Зеленского.

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Напомним, Зеленский назначил начальника Главного следственного управления и замов главы СБУ. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Карпенко и Анатолия Дублика на должности заместителей председателя Службы безопасности Украины. Соответствующие указы №478 / 2019, №479 / 2019 опубликованы на сайте главы государства.