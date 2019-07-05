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Зеленский не понимает, как вернуть мир в Украину, и хочет советоваться с депутатами, – блогер

Комментариев: 24
Зеленский не понимает, как вернуть мир в Украину, и хочет советоваться с депутатами, – блогер

Президент Украины Владимир Зеленский не знает, как остановить войну, и хочет посоветоваться об этом с депутатами. Об этом заявил политолог Алексей Якубин в своей публикации в социальной сети Facebook. Об этом сообщает телеканал newsone.ua.

“За последние недели мы уже поняли, что у президента Зеленского нет четкой позиции по многим важным вопросам. И, к сожалению, как решать конфликт на Донбассе и восстанавливать мир – он тоже не знает. Как теперь оказалось, он для этого будет советоваться с депутатами... Мы все прекрасно помним, как на президентских выборах Зеленский говорил, что мир – это первостепенная задача и он сделает все, чтобы его добиться“, – написал эксперт.

По его словам, несмотря на предвыборные обещания, у Зеленского не торопятся устанавливать мир. 

“Один из членов Зе-команды – Владимир Воронов – недавно заявил, что “быстрого решения конфликта быть не может“. Вместо этого он предлагает создать в Верховной Раде специальный комитет, который будет заниматься вопросом по реинтеграции оккупированных территорий. То есть вместо каких-то активных и понятных действий по решению конфликта, новые депутаты будут снова заниматься “обсуждениями“ – читай тянуть резину, разводить бюрократию“, – отметил политолог. 

Он также уточнил, что это не мнение отдельного члена президентской команды – поддержал этот тезис и глава партии “Слуга народа“ Дмитрий Разумков.

“Он (Разумков, – ред.) заявил, что конфликт на Донбассе невозможно решить “шапкозакидательством“. Спасибо, мы уже поняли, что вместо этого Зеленский и его команда планируют заниматься “комитетосозданием“. Опять. Получается, никто не планирует вести активную дипломатию, на полную использовать Минские соглашения, использовать разные треки, начать наконец их выполнение, начать прямые переговоры со всеми сторонами конфликта. Вместо этого у нас снова будут снова разглагольствовать и писать фантастические концепты, которые никто никогда не сможет воплотить в жизнь. Вместо того чтобы попробовать реализовать Минск во всей полноте – а потом уже делать выводы“, – констатировал Алексей Якубин.

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Комментариев (24)
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KLISS    05.07.2019, 16:24
Оценка:  0
KLISS
пропонують ще варіант
посидіти на березі річки
поки мимо не пропливатиме
труп путлера
KLISS    05.07.2019, 16:24
Оценка:  0
KLISS
кажуть зо два роки залишилось
KLISS    05.07.2019, 16:20
Оценка:  0
KLISS
то шо путлер ху*йло
то понятно
що з з'е будемо робити
час 100 днів спливає
Letohradek    05.07.2019, 16:16
Оценка:  0
Letohradek
Фанатов недалекого клоуна предупреждали, что лучше с умным потерять, чем с дураком найти! Стадо было невменяемым! ... Лишь бы не Порох ... И что сейчас наблюдаем? Стадо в шоке ... многие из стада, стесняются говорить, что голосовали за охрыпшую крысу ... ))
Операторська    05.07.2019, 16:11
Оценка:  +1
Операторська
з усіма вести перемовини? це з ким - уточняв би! ще один миротворець ...
ШоколадныйБоx    05.07.2019, 16:10
Оценка:  -4
ШоколадныйБоx
Так никто не знает.И не хочет знать.Главное что бабосы капают.Но пусть уж лучше Зе рулит чем свинопетух Педро.
WTF2wtf    05.07.2019, 16:13
Оценка:  +2
WTF2wtf
Boxerogos,
какого ты перелогинилось опять,
ущербное ураинофобко???
подолянин    05.07.2019, 16:10
Оценка:  +2
подолянин
Кожна мисляча людина скаже - кордон з Росією під жорсткий контроль України і миротворчих військ, вивід російської техніки з окупованих районів. І буде мир, як у Славянську і інших звільнених містах.
KLISS    05.07.2019, 16:21
Оценка:  0
KLISS
це зрозуміло
а хто виконуватиме?
KLISS    05.07.2019, 16:22
Оценка:  0
KLISS
і головне
в якій послідовності
Брюква_и_Клюква    05.07.2019, 16:02
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Зато товарищ The хорошо понимает, как достичь обещанного товарищу Коломойскому дефолта.
Arthur_DD    05.07.2019, 16:00
Оценка:  0
Arthur_DD
Какого ляда тогда в президенты шел?!
*За последние недели мы уже поняли, что у президента Зеленского нет четкой позиции по многим важным вопросам. И, к сожалению, как решать конфликт на Донбассе и восстанавливать мир – он тоже не знает.*
Boxerogos    05.07.2019, 15:53
Оценка:  -5
Boxerogos
Не знает,значит так тому и быть.С каждым днём шансы на возвращение Донбасса уменьшаются всё сильнее.Через 15 лет в ДДНР вырастет новое поколение людей которое родилось и выросло в независимых республиках.И они 100% не захотят возвращаться в наше болото,которое не исключено,к тому времени окончательн
WTF2wtf    05.07.2019, 15:55
Оценка:  +3
WTF2wtf
Бот оккупантов снова радуется тому, как его сраная россия опустила оккупированный ей Донбасс???
Boxerogos    05.07.2019, 15:56
Оценка:  -5
Boxerogos
о распадётся.Но раз так случилось значит на то воля Божья.А ЛДНР я желаю всего самого наилучшего.Они заслужили право быть свободными и независимыми.Аминь.
WTF2wtf    05.07.2019, 15:57
Оценка:  +5
WTF2wtf
Россия 5 лет уже чморит оккупированный Донбасс как дешевых бесправных рабов в этом созданном россией изолированном гетто ... (((
Ради чего?
Просто ради торгов по захваченному Крыму????
WTF2wtf    05.07.2019, 15:56
Оценка:  +4
WTF2wtf
На оккупированных россией частях Донецкой и Луганской областей, как и в захваченном Крыму, нет ничего "независимого" в приницпе ...
nfhvyt    05.07.2019, 16:04
Оценка:  -6
nfhvyt
Это тебе Волкер сказал, гарант Укронезависимости?
Krotol2    05.07.2019, 15:47
Оценка:  -3
Krotol2
Насмотревшись на ЗЕ люди уже пачками перебегают к партии Бойко
VSHIVANKA    05.07.2019, 15:48
Оценка:  -7
VSHIVANKA
МОЖЕТ ЭТО МНОГОХОДОВОЧКА ОТ ПУТИНА? )))
WTF2wtf    05.07.2019, 15:54
Оценка:  +1
WTF2wtf
Снова много ходов очка твоего фюррерка???
Eбнутое наци на шее российских пенсов ...
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