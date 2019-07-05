В центре Киева произошла стрельба
Сегодня, 5 июля, около 13 часов дня в центре Киева на Бессарабской площади произошла стрельба. Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции.
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Предварительной известно, что около 13:00 в Шевченковское управления полиции поступило сообщение о стрельбе на Бессарабской площади. На место происшествия направлена следственно-оперативная группа управления полиции. Позже на место инцидента приехали сотрудники уголовного розыска.
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Очевидцы говорят, что в супермаркете возле площади была очередь. В помещения зашел молодой человек. Он вел себя агрессивно, начал конфликтовать с персоналом и покупателями. После этого мужчина вышел из супермаркета и сделал несколько выстрелов в воздух из стартового пистолета.
На данный момент известно, что потерпевших нет. Полиция сейчас устанавливает личность стрелка и выясняет обстоятельства происшествия.
Напомним, в Киеве обстреляли автомобиль. Инцидент произошел на Оболони.
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