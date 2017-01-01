Дематюкация: Парубий сознался, что матерится в экстремальных ситуациях

Спикер отметил, что этот законопроект будет рассматривать парламент нового созыва.

Спикер Верховной Рады Андрей Парубий прокомментировал законопроект Богомолец о дематюкации. Об этом он рассказал журналистам на пресс-конференции по итогам недели, передает УНИАН.

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Парубий отметил, что законопроект о дематюкации будет рассматривать парламент нового созыва.

Передал законопроект на рассмотрение профильного комитета, буду ждать профильной оценки и на ее основе буду строить свое отношение к этому законопроекту. Можно иметь свое личное отношение к любым законопроектам, - отметил Парубий.

Спикер также ответил на вопросы журналистов о том, матерится ли он. Парубий отметил, что нецензурную брань от него можно услышать крайне редко, но бывают исключения.

Что касается меня, то вам, возможно, подтвердят присутствующие, что матерных слов от меня никогда не слышали, а если слышали, то разве что в экстремальных ситуациях, - и не бранные слова, а в достаточно мягкой форме, - когда на Майдане были экстремальные ситуации, - отметил Парубий.

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Напомним, Супрун рассказала о пользе мата для украинцев. Когда коллеги начинают между собой материться, значит, они стали командой, сообщила глава Минздрава.