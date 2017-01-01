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СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе

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Изъято прекурсоров на 8 млн гривен.
СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе
© ssu.gov.ua
Фото 1/6
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
  • Преступники задержаны
СБУ разоблачила крупную наркогруппировку с тремя экс-правоохранителями в составе
Преступники задержаны
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Сотрудники СБУ разоблачили организованную межрегиональную группировку, которая специализировалась на производстве и сбыте амфетамина и метамфетамина.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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В состав банды входили жители Черкасской и Киевской областей. В их числе – трое бывших сотрудников органов внутренних дел. Как выяснилось, преступники открыли в подсобных помещениях две нарколаборатории. Там производили фенилнитропропен, который используется для синтеза психотропных веществ амфетамина и метамфетамина. Готовые прекурсоры наркоторговцы реализовывали по всей территории Украины через разветвленную сеть дилеров и интернет.

Пятерых участников группировки копы уже задержали. Во время обысков дома и в подсобках задержанных нашли оборудование для изготовления прекурсоров и психотропов, почти 200 килограммов фенилнитропропена и более тонны химических реактивов для его синтеза. Ориентировочная стоимость изъятых прекурсоров по ценам "черном рынке" составляет 8 миллионов гривен.

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"В рамках начатого уголовного производства по ч. 3 ст. 311 Уголовного кодекса Украины задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления. Сейчас решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения", - рассказали в СБУ.

Как сообщалось, под Черкассами задержали банду за продажу метадона через мессенджеры.

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Теги: наркотики, СБУ
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