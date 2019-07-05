В Украине появится новый профессиональный праздник

Сотрудники Уголовно-исполнительной службы будут иметь свой собственный праздник.

Кабинет министров Украины предлагает президенту установить 22 апреля Днем сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду, передает агентство Интерфакс-Украина.

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В частности, предполагается установление профессионального праздника Дня сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на 22 апреля. Отмечается, что необходимость в таком дне связана со значительной ролью Уголовно-исполнительной службы в обеспечении реализации государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

Стоит отметить, Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний был создан Указом президента Украины 22 апреля 1998 года.

Как сообщалось 26 июня, у киевлянина конфисковали яхту за неуплату алиментов.