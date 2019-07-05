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В Украине появится новый профессиональный праздник

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Сотрудники Уголовно-исполнительной службы будут иметь свой собственный праздник.
Служба работает над обеспечением исполнения уголовных наказаний
Служба работает над обеспечением исполнения уголовных наказаний
news.pn

Кабинет министров Украины предлагает президенту установить 22 апреля Днем сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Соответствующий проект указа президента был одобрен на заседании правительства в среду, передает агентство Интерфакс-Украина.

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В частности, предполагается установление профессионального праздника Дня сотрудника Государственной уголовно-исполнительной службы Украины на 22 апреля. Отмечается, что необходимость в таком дне связана со значительной ролью Уголовно-исполнительной службы в обеспечении реализации государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

Стоит отметить, Государственный департамент Украины по вопросам исполнения наказаний был создан Указом президента Украины 22 апреля 1998 года.

Как сообщалось 26 июня, у киевлянина конфисковали яхту за неуплату алиментов.

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Теги: праздник, исполнительная служба
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Комментариев (1)
Lyonya-Space    05.07.2019, 17:16
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Осталось ещё ввести такие праздники: День работников ритуальных служб и День судмедэксперта...
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