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Парубий обещает взяться за кресла Климкина и Луценко через неделю

Комментариев: 1
До рассмотрения кадровых вопросов Раде нужно дождаться решения профильных комитетов.
Парубий рассказал, когда Рада займется кадровыми запросами Зе
Парубий рассказал, когда Рада займется кадровыми запросами Зе
Facebook Андрея Парубия

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Представления президента Владимира Зеленского о назначении министра иностранных дел и другие кадровые вопросы Верховная Рада сможет рассмотреть в следующий четверг. Об этом заявил спикер Андрей Парубий, передает РБК-Украина.

Он отметил, что для рассмотрения необходимы решения профильных комитетов. “Кадровые вопросы я предложу рассмотреть 11 июля“, - заявил Парубий.

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Президент Украины Владимир Зеленский ранее повторно обратился к Верховной Раде с требованием безотлагательно рассмотреть представления об увольнении генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина.

Также глава государства настаивает на рассмотрении нардепами назначения главой МИД Вадима Пристайко.

Напомним, ранее спикер Андрей Парубий признался, что в экстремальных ситуациях матерится.

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Теги: Рада, Климкин, Луценко, увольнение, МИД, Зеленский, Парубий
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Комментариев (1)
hyerwwser    05.07.2019, 16:49
Оценка:  +3
hyerwwser
Парубия необходимо срочно отвезти в"жёлтый дом".Иначе мы его потеряем.
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