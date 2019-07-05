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У Порошенко написали петицию в ПАСЕ с требованием изгнать Россию

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Россию требуют лишить права голоса в организации, а давление на нее - усилить.
Партия Порошенко надеется достучаться до ПАСЕ петицией
Партия Порошенко надеется достучаться до ПАСЕ петицией
www.flickr.com/photos/parliamentaryassembly

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Партия “Европейская Солидарность“ выложила петицию к ПАСЕ с призывом к европейской институции отменить решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ, передает “Прямой“.

“Российская Федерация систематически нарушает нормы международного права в отношении Украины, поэтому партия инициирует петицию от украинского народа в ПАСЕ с призывом отменить решение о восстановлении права голоса и участия для РФ“, заявляют в партии.

“Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для Российской Федерации. Наши требования четкие и справедливые“, - подчеркнули в “ЕС“.

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В частности, партия требует лишить Россию права голоса в ПАСЕ и усилить санкции за невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению военнопленных моряков и кораблей.

Кроме того, в петиции предлагается не ослаблять давления, пока все “узники Кремля“ не вернутся домой в Украину.

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“Отмена любых санкций против Российской Федерации посылает крайне негативный сигнал. Это является признаком ослабления международной коалиции в поддержку Украины и ставит под сомнение другие санкции“, - уверены у Порошенко.

Ранее посол Украины в СЕ не исключил, что в ПАСЕ могут найтись участники, требующие санкций против Украины.

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Теги: ПАСЕ, петиция, ЕС, Порошенко, партия
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Комментариев (4)
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trexxoll    05.07.2019, 17:21
Оценка:  +1
trexxoll
Этот кнур мечтает пробраться в Раду.На людей ему поибать как и всегда.Но реабилитации для этого скота не будет.
timo1020    05.07.2019, 17:55
Оценка:  0
timo1020
твой комментарий к этой статье из раздела "ляп штанами об забор"
trexxoll    05.07.2019, 17:19
Оценка:  0
trexxoll
Клоуны,на вас скоро все плевать будут.Вы скоты дискредитируете Украину.Зе смени делегацию в ПАСЕ на адекватных людей.
Lyonya-Space    05.07.2019, 17:14
Оценка:  +2
Lyonya-Space
Порох хочет реабилитироваться в глазах украинцев?
Думаю этого недостаточно.
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