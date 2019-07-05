У Порошенко написали петицию в ПАСЕ с требованием изгнать Россию

Россию требуют лишить права голоса в организации, а давление на нее - усилить.

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Партия “Европейская Солидарность“ выложила петицию к ПАСЕ с призывом к европейской институции отменить решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ, передает “Прямой“.

“Российская Федерация систематически нарушает нормы международного права в отношении Украины, поэтому партия инициирует петицию от украинского народа в ПАСЕ с призывом отменить решение о восстановлении права голоса и участия для РФ“, заявляют в партии.

“Мы призываем высокопоставленных членов Парламентской ассамблеи Совета Европы отменить решение Парламентской Ассамблеи о восстановлении права голоса и участия для Российской Федерации. Наши требования четкие и справедливые“, - подчеркнули в “ЕС“.

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В частности, партия требует лишить Россию права голоса в ПАСЕ и усилить санкции за невыполнение приказа Международного трибунала ООН по морскому праву по освобождению военнопленных моряков и кораблей.

Кроме того, в петиции предлагается не ослаблять давления, пока все “узники Кремля“ не вернутся домой в Украину.

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“Отмена любых санкций против Российской Федерации посылает крайне негативный сигнал. Это является признаком ослабления международной коалиции в поддержку Украины и ставит под сомнение другие санкции“, - уверены у Порошенко.

Ранее посол Украины в СЕ не исключил, что в ПАСЕ могут найтись участники, требующие санкций против Украины.