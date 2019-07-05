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В Полтавской области мужчина убил "чупакабру"

Комментариев: 6
Мужчина увидел у себя во дворе неизвестное животное и ударил его палкой по голове. Ветеринары пока не осматривали тело животного, чтобы точно определить его биологический вид.

Житель села Ивановка в Полтавской области убил у себя во дворе "чупакабру". Об этом сообщает портал Тижневик Ехо.

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Инцидент произошел 3 июля. Около двенадцати часов дня Александр Близнюк работал возле дома. Он услышал лай собак, которые бегали вокруг кучи дров. Мужчина подошел ближе и увидел между дровами странное существо.

Сначала я подумал, что это лиса, начал выгонять ее из убежища, вдруг выскочило непонятное существо. С перепугу я схватил палку и ударил животное по голове. От удара она скончалась на месте. На вид животное похоже на лису, - рассказал Александр.

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Мужчина отнес труп на край села и выбросил в яму. О необычном происшествии он рассказал соседке. Далее о животном узнали местные юноши, поехали на место захоронения и достали его.

Работникам ветеринарной службы о необычном животном никто из жителей Ивановки не сообщал. Власти пообещали провести ветеринарную экспертизу.

Напомним, в Аргентине запечатлели на видео местную "чупакабру". Девушки-подростки испугались неизвестного зверя, которого они приняли за гоблина из местных легенд. 

 

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Теги: животное, Полтавская область, чупакабра
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (6)
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alex_br    05.07.2019, 18:39
Оценка:  0
alex_br
Скорая психиатрическая помощь уже выехала
Meritus    05.07.2019, 18:30
Оценка:  +6
Meritus
Хвора бідна лисичка.
WTF2wtf    05.07.2019, 18:09
Оценка:  +3
WTF2wtf
Та вроде лиса какая-то больная, облезлая
COZEL    05.07.2019, 18:06
Оценка:  0
COZEL
СУ-КА СОБАКУ УБИЛ, ГОЛОДНАЯ ПРИШЛА К ЛЮДЯМ, А ВМЕСТО ПОЖРАТЬ ПОЛУЧИЛА ПО ГОЛОВЕ, МУЖИК ПРИДУРОК И ТРУС(((((((
ANDREICH    05.07.2019, 18:05
Оценка:  +3
ANDREICH
от вбивця чупакабра занесена в червону книгу в україні
Woodbrother    05.07.2019, 17:59
Оценка:  -3
Woodbrother
Это обычная черонбыльская собачка.
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