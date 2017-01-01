На встрече НАТО-Россия Украину обсудили первым вопросом - Столтенберг

У Альянса и РФ - по-прежнему ключевые разногласия в вопросе Украины.

Ситуация в Украине и вокруг нее остается первым пунктом для обсуждения во время диалога НАТО с представителями России. Об этом заявил генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе по итогам заседания Совета Россия-НАТО, сообщает Укринформ.

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"Сегодня мы обсудили три темы: Украина, ДРМСД, а также прозрачность и уменьшения рисков. Украина остается первым пунктом наших обсуждений", - отметил он.

"Мы обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины, недостаточный прогресс в выполнении Минских соглашений и напряжение в Азовском море и вокруг него. Союзники по НАТО еще раз призвали освободить украинских моряков и корабли, которые Россия захватила в прошлом ноябре", - добавил Столтенберг.

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"По этим вопросам НАТО и Россия продолжают иметь фундаментальные разногласия", - отметил генсек. Он отметил, что встреча в формате Совета Россия-НАТО была второй в этом году. "Наши дискуссии не являются простыми, но они важны, особенно, когда растет напряженность", - добавил Столтенберг.

Напомним, ранее военные РФ показали, как следят за эсминцем США в Черном море.