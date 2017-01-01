Вакарчук четко ответил, уйдет ли со сцены, если попадет в Раду

Лидер “Голоса” сделал заявление касательно сценической карьеры.

Лидер политической партии “Голос”, а по совместительству известный музыкант, лидер “Океана Эльзы” Святослав Вакарчук ответил на вопрос о том, покинет ли сцену, если пройдет в Верховную Раду. Об этом передает Радио Свобода.

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Вакарчук заявил, что его команда идет в Раду прежде всего для того, чтоб провести реформу судебной власти в Украине.

Лидер “Голоса” также ответил, что покинет сцену, если будет работать в исполнительной власти.

Если это будет исполнительная власть, то очень сомневаюсь. Потому что, думаю, не будет времени для этого, - отметил Вакарчук.

Он также отметил, что концертный график прекращать не будет в том случае, если будет работать в законодательной власти.

Закон это позволяет, - добавил политик.

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Вакарчук также заявил, что именно музыка сделала его “аутентичным”, а этого качества очень не хватает большинству политиков в Верховной Раде.

Я хотел бы, чтобы “Голос“ продолжал жить не то, что без меня, а не со мной как единоличным лидером. Я понимаю, что я лицо. Но нам надо отказываться от практики лидеров партий, - добавил он.

Напомним, Климкин ответил, почему не пошел на выборы с Вакарчуком. Глава МИД сознался, что договориться у них не вышло.