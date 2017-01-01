Тяжелое окно в поезде УЗ разбилось и упало на малыша

Окно вывалилось и упало на шестилетнего мальчика, засыпав его осколками, но его успели вовремя вытащить.

Читай также: Укрзализныця выпустила евробонды на полмиллиарда долларов

Вчера поезде “Укрзализныци“ №146/145 Измаил-Киев окно упало на шестилетнего ребенка. Об этом в Facebook написала пользовательница Светлана Георгиевна.

“Летайте форточками “Укрзалізниці“!!! Свежепережитое: поезд 146/145 Измаил-Киев. Вагон 14. Только что - на въезде в Киев, район Жулян, вагон не вынес радости от встречи со столицей Украины и уронил ... окно. На ребенка шести лет от роду...“, - пишет она.

Читай также: НАБУ завершило расследование о хищении 40 миллионов “Укрзализныци“

“Такой вот подарок от родного государства ко дню рождения мальчика Матвея, купившего, заметьте, билет за немалые после подорожания деньги“, - возмущена Светлана, которая также приводит фото билета Матвея без его фамилии.

К счастью, малыша вовремя вытащили из-под осколков Facebook Светланы Георгиевны

Тяжелая, стеклянная в железе верхняя часть окна вагона свалилась и разбила само окно, осколки упали на ребенка, отметила очевидец. “Хорошо, мой муж ехал с детьми и выхватил малыша из-под осколков. Небольшая царапина и испуг - все последствия. Бойтесь “Укрзалізници“, дары приносящей!“ - добавила Светлана.

Родители Матвея - в шоке от произошедшего Facebook Светланы Георгиевны

Читай также: Укрзализныця начнет продавать билеты за 60 дней до отправления поезда

Матвей, по ее словам, отделался царапиной и испугом, а вот его родители - в шоке:. “Прединфарктное состояние у папмам“, - прокомментировала она их реакцию.

Напомним, ранее сообщалось, что средний возраст вагона “Укрзализныци“ составляет 32 года.