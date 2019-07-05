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Парубий насчитал уже 240 голосов за новый Избирательный кодекс

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При этом проходной барьер для партий может быть установлен как 2%, так и 5%.
Парубий уже нашел голоса за Избирательный кодекс
Парубий уже нашел голоса за Избирательный кодекс
Facebook Андрея Парубия

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Спикер ВР Андрей Парубий рассчитывает, что принятие Избирательного кодекса поддержит 240 народных депутатов. Об этом он сказал во время итоговой пресс-конференции в пятницу, передает Укринформ.

“Я разговаривал со всеми председателями фракций - они даже называли мне количество депутатов, которые будут голосовать от их фракций, количество депутатов, по которым они гарантируют, что те будут находиться в зале“, - пояснил он.

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“Пока мой предварительный подсчет - 240 голосов“, - отметил Парубий. В то же время на вопрос, какой переходный барьер для политпартий предусматривается в новом Избирательном кодексе, Парубий уточнил, что предлагает рабочей группе рассмотреть вариант от 2% до 5%.

“Рабочая группа имеет предложения и 2% и 4%, и 5%. И действительно, все будет очень просто: за какую цифру будет больше “за“, та будет поставлена в окончательную редакцию“, - уточнил председатель ВР.

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Он также добавил, что 10 июля после рассмотрения поправок рабочая группа по наработке Избирательного кодекса должна будет выделить те поправки, которые войдут в тело закона. 
По словам спикера, этот документ будет большим и будет насчитывать, возможно, даже 20 страниц.

По состоянию на вчерашний день, 4 июля, депутаты уже рассмотрели 3640 поправок в Избирательный кодекс с 4568, что составляет почти 80%.

Напомним, ранее сообщалось, что в Раде второй день подряд присутствуют всего по 50 депутатов.

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Теги: Парубий, Избирательный кодекс, голоса, Рада, выборы
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Комментариев (1)
Кырмызы_вэ_бейаз    05.07.2019, 18:27
Оценка:  -1
Кырмызы_вэ_бейаз
Парубий считать умеет???
Хотя есть калькулятор, если его сумели научить им пользоваться, то все может быть!
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