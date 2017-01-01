День Петра и Павла-2019: дата и обычаи праздника

Верующие украинцы ждут праздник в честь апостолов еще и потому, что в этот день заканчивается пост.

История и традиции Дня Петра и Павла в Украине acc.cv.ua

Одним из важнейших праздников в православной традиции является День святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Их память чтят в один и тот же день ежегодно.

Праздник является непреходящим и отмечается 12 июля. Католики празднуют его 29 июня. В эти же дни пройдет празднование и в 2019 году.

В день праздника в честь апостолов также завершается Петров пост.

История дня Петра и Павла

За преданиями Петр и Павел были братьями. Они были язычниками звали их Савл и Симон, при этом Савл (будущий Павел) был гонителем христиан.

Андрей Первозванный познакомил Петра с Иисусом и тот крестился, изменив свое имя. Павел же при земной жизни Христа не был его учеником.

Оба брата стали апостолами и приняли мученическую смерть от язычников за распространение христианства. Считается, что они либо умерли в один день, либо Павел был казнен через год после смерти Петра - 12 июля.

День Петра и Павла: Традиции и обычаи

Кроме традиционной праздничной "чистки" духа и жилища, главной традицией этого праздника являются творожные мандрики. Считается, что именно такие пончики были главной едой братьев во время скитаний по миру.

Учитывая тот факт, что в этот день заканчивается пост, то издавна было принято собраться семьей за семейным столом. В отдельных регионах праздник считался днем рыбаков, поскольку апостол Петр сам был рыбаком и считается их покровителем.

Приметы и поверья в Петров день

После праздника Петра и Павла принято было готовится ко сбору урожая. Поэтому появилось множество примет. Так, если на Петра один дождь - урожай будет неплохой, два - хороший, а три – богатый.

Петровки холодные - год голодный, а как на Петров день жара, то на Рождество мороз.

Кто в ночь на Петра и Павла будет не спать, то счастливым и здоровым будет весь год.

Если кукушка замолкает за неделю до Петрова дня - зима будет ранней, если будет куковать после 12 июля - зима будет поздней.

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