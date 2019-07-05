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Сепаратиста из "ЛНР" приговорили к 8 годам тюрьмы в Херсонской области

Комментариев: 2
Он был сотрудником так называемой "военной комендатуры" самопровозглашенной "ЛНР". Его задержали при пересечении границы с аннексированным Крымом.
Суд приговорил сепаратиста из "ЛНР" к 8 годам тюрьмы
Суд приговорил сепаратиста из "ЛНР" к 8 годам тюрьмы
112 Украина

В Херсонской области бывшего сотрудника "военной комендатуры ЛНР" приговорили к 8 годам лишения свободы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры в пятницу, 5 июля.

Голопристанский районный суд Херсонской области признал сепаратиста виновным в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК) и приговорил его к 8 годам тюрьмы.

Мужчину задержали 13 апреля при пересечении административной границы с аннексированным Россией Крымом на контрольно-пропускном пункте Чонгар. Задержанный был сотрудником "военной комендатуры" и бойцом батальона Сомали.

Указанное лицо имело целью пересечь линию разграничения с временно оккупированной территорией Крыма и попасть на временно оккупированные территории Луганской и Донецкой областей для продолжения противоправной деятельности.

Напомним, что ранее задержанный с документами "ЛНР" сепаратист вышел под залог.

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Теги: суд, тюрьма, приговор, сепаратисты, ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    05.07.2019, 19:01
Оценка:  -1
Мыкола
Ничего.Скоро будут считать за героя!
Letohradek    05.07.2019, 18:33
Оценка:  +1
Letohradek
Отличная новость! Поделом ссученному! Но лучше бы вешали скотов на георгиевских лентах!
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