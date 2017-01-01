Отец пытался изнасиловать малолетнюю дочь в Луганской области

Об очередном случае педофилии рассказал замглавы Нацполиции Вячеслав Аброськин. К правоохранителям обратилась мать девочки.

В Луганской области отец развращал свою пятилетнюю дочь. Об этом в пятницу, 5 июля, сообщил первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Facebook.

"Родной отец, 1981 года рождения, развращал свою дочь, 2014 года рождения. В полицию обратилась с заявлением мать ребенка после жалобы маленького ребенка на действия отца", - говорится в сообщении.

После обращения матери девочки в полицию, отец сразу сам добровольно явился и дал показания относительно своих преступных действий.

Подозреваемый пояснил, что увидел, что его дочь находится на кровати, где он спит, после чего он начал выгонять свою дочь, но последняя не послушалась. Он положил ребенка на край кровати и попытался совершить акт сексуального насилия. Услышав жалобы от девочки, что ей больно, он остановился, одел дочь и сказал ей пойти погулять во двор.

Накануне сообщалось, что Киевская полиция задержала иностранца, который на камеру насиловал детей.

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