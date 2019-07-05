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Зеленский надеется пенсиями "ментально вернуть" людей из ОРДЛО

Комментариев: 2
Президент пообещал не допустить отключения водоснабжения для Донбасса и продолжать добиваться прекращения огня мирным путем.
Зеленский обещает обустроить более удобные КПВВ на Донбассе
Зеленский обещает обустроить более удобные КПВВ на Донбассе
president.gov.ua

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Президент Украины Владимир Зеленский хочет “ментально вернуть“ людей на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом он заявил в ходе визита в Краматорск, представляя нового главу Донецкой ОГА Павла Кириленко, передает Лига.

“Будем откровенными... не позавидуешь в целом руководству Донецкой области. Это сегодня действительно очень сложная территория Украины, и за Донбассом пристально следит весь мир“, - отметил он. 

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“Самое главное - сколько я ни встречаюсь за рубежом, я поднимаю этот вопрос как приоритетный“, - подчеркнул Зеленский.

Украина передает “постоянные сигналы по поводу прекращения огня мирным путем, конечно, только мирным, дипломатическим путем, потому что там живут наши, украинцы“, - сказал он.

Также остро стоит вопрос водоснабжения, добавил президент. “Мы хотим на уровне правительства и на законодательном уровне не дать возможности в принципе отключения от воды Донбасса“, - сказал он.

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“Важно также ментально вернуть людей, которые живут на временно оккупированных территориях“, - сказал он. Для этого, по его словам, необходима стабильная выплата пенсий и удобное пересечение КПВВ.

Напомним, ранее спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер подчеркнул, что ключом к миру в Украине является вывод российский войск с Донбасса.

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Теги: Зеленский, ОРДЛО, Донбасс, ментальность, украинцы, война, мир
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Комментариев (2)
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Рондол    05.07.2019, 19:17
Оценка:  0
Рондол
Клоун убогий водоснабжение идёт из Донецка в Мариуполь, отключить ничего ты не мог в принципе
Мыкола    05.07.2019, 19:10
Оценка:  -1
Мыкола
Значит будем еще 5 лет воевать ! Зеленский оказался трусом !
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