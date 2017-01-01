Кабмин одобрил четыре финсоглашения с Евросоюзом

Благодаря подписанию одобренных проектов Украина сможет получить от ЕС помощь почти на 87 миллионов евро.

По программе техсотрудничества в 2019 году ЕС предоставит Украине 44 миллиона евро Корреспондент.net

Правительство на заседании в пятницу, 5 июля, поддержало четыре проекты соглашения между Украиной и ЕС для привлечения дополнительного финансирования на 86,9 миллиона евро. Об этом сообщает пресс служба Министерства экономического развития и торговли.

Согласно проекту Дополнительного соглашения об увеличении финансирования мероприятия "Поддержка ЕС для востока Украины", Европейская комиссия увеличит финансирование проекта на 10 млн евро. После подписания соответствующего соглашения общая смета проекта составит 60 млн евро.

"Средства будут привлечены на социальное и экономическое восстановление Луганской и Донецкой областей, а также регионов, граничащих с Азовским морем", - уточнили в МЭРТ.

Также Еврокомиссия предоставит 44 млн евро на финансирование "Программы технического сотрудничества на 2019 год", в частности - на реформирование сельского хозяйства, энергетики, госзакупок, охраны окружающей среды и торговли.

Проект соглашения "О поддержке гражданского общества и культуры" предусматривает помощь ЕС в размере 10 млн евро на развитие учреждений культуры, привлечение общественности в формирование политики и общий процесс реформирования Украины.

Проект соглашения о финансировании "Антикоррупционной инициативы ЕС и Украины - Фаза II" позволит привлечь 22,9 млн евро.

Как известно, на следующей неделе в Киеве состоится саммит Украина-ЕС, на котором ожидается подписание пяти финансовых соглашений.

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