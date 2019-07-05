На Киевщине подросток ранил брата из ружья

Парень начал стрелять из ружья по столбику, который стоял на улице возле дома, однако промахнулся.

В селе Подолье Барышевского района 14-летний подросток из ружья случайно прострелил ногу двоюродному брату. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 5 июля.

Правоохранителям о ранении 13-летнего мальчика рассказал врач Переяслав-Хмельницкой районной больницы. В село выехала следственно-оперативная группа.

"Как выяснилось, 14-летний подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил развлечься. Парень начал стрелять по столбику, который стоял на улице возле дома, однако промахнулся и случайно попал в ногу своего брата, который живет по соседству", – говорится в сообщении.

Пострадавшему ребенку оказали медпомощь. Его госпитализировали с пулевым ранением нижней левой голени.

Отмечается, что потерпевшая сторона от претензий отказалась, но появились вопросы у службы ювенальной превенции по уходу за ребенком, который взял винтовку.

"Его дяде стоит более ответственно отнестись к тому, чтобы спрятать ружье подальше от глаз ребенка", – отметили в полиции.

Ранее в Житомирской области 10-летняя девочка получила пулевое ранение. Дети играли на подворье местного жителя и нашли пневматическую винтовку, которая выстрелила.

Также сообщалось, что в Киеве пятилетнему ребенку на улице выстрелили в глаз. Он стал случайной жертвой разборок между тремя мужчинами, устроившими стрельбу у магазина.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet