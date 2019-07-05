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На Киевщине подросток ранил брата из ружья

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Парень начал стрелять из ружья по столбику, который стоял на улице возле дома, однако промахнулся.
Ружье, из которого стрелял подросток
Ружье, из которого стрелял подросток
Нацполиция Украины

В селе Подолье Барышевского района 14-летний подросток из ружья случайно прострелил ногу двоюродному брату. Об этом сообщает управление Нацполиции в Киевской области в пятницу, 5 июля.

Правоохранителям о ранении 13-летнего мальчика рассказал врач Переяслав-Хмельницкой районной больницы. В село выехала следственно-оперативная группа.

"Как выяснилось, 14-летний подросток в отсутствие своего дяди взял у него в одной из комнат пневматическую винтовку и решил развлечься. Парень начал стрелять по столбику, который стоял на улице возле дома, однако промахнулся и случайно попал в ногу своего брата, который живет по соседству", – говорится в сообщении.

Пострадавшему ребенку оказали медпомощь. Его госпитализировали с пулевым ранением нижней левой голени.

Отмечается, что потерпевшая сторона от претензий отказалась, но появились вопросы у службы ювенальной превенции по уходу за ребенком, который взял винтовку.

"Его дяде стоит более ответственно отнестись к тому, чтобы спрятать ружье подальше от глаз ребенка", – отметили в полиции.

Ранее в Житомирской области 10-летняя девочка получила пулевое ранение. Дети играли на подворье местного жителя и нашли пневматическую винтовку, которая выстрелила.

Также сообщалось, что в Киеве пятилетнему ребенку на улице выстрелили в глаз. Он стал случайной жертвой разборок между тремя мужчинами, устроившими стрельбу у магазина.

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Теги: Киевская область, ребенок, стрельба, полиция, ранение, мальчик, винтовка
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
kopich    05.07.2019, 19:23
Оценка:  0
kopich
Це більше нема новин про що писати? З воздушки діти гулялись собі. треба роздувати.
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