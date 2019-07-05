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Парубий поручил установить в Раде сенсорные кнопки

Комментариев: 2
Устройства, гарантирующее персональное голосование народных депутатов, должны быть установлены к первой сессии парламента нового созыва.
Андрей Парубий поручил поставить депутатам сенсорные кнопки
Андрей Парубий поручил поставить депутатам сенсорные кнопки

Спикер парламента Андрей Парубий поручил аппарату Верховной Рады до 15 августа ввести сенсорную кнопку для голосования народных депутатов. Об этом он сказал в пятницу, 5 июля, во время итоговой пресс-конференции.

"И поэтому я буквально на прошлой неделе, учитывая то, что мы не сможем сделать эту масштабную электронную карточку, я дал поручение аппарату рассмотреть возможность введения хотя бы сенсорной кнопки, перепрограммировать, найти механизм, найти способ", - сказал Андрей Парубий.

Он объяснил, что на это аппарату нужно время, когда народные депутаты не будут работать в пленарном режиме.

"Исполняющий обязанности главы аппарата Верховной Рады Украины Петр Бондарь сказал, что сделает все возможное, чтобы в течение того периода, когда не будет сессий, избирательного периода от 12 июля, там, условно, до Дня Независимости", - заявил спикер Верховной Рады.

Он отметил, что дата первого заседания новой Рады пока неизвестна, однако, вероятней всего она будет не раньше конца августа. Таким образом у аппарата Рады есть около месяца на эту задачу.

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Напомним, в предыдущие дни, в ходе рассмотрения поправок к проекту Избирательного кодекса в сессионном зале находились около 50 депутатов, в то время, как зарегистрировано было от 226 до 256 карточек. 

 



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Теги: депутаты, Рада, Верховная Рада, голосование, Андрей Парубий
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Мыкола    05.07.2019, 19:46
Оценка:  +2
Мыкола
А чего же ты . гнида. не давал такое поручение, когда рулил этим никчемным парламентом на протяжении 3лет? Или так было удобно тебе протаскивать нужные законы, а теперь вспомнил , что есть сенсорные кнопки, когда уже выволакивают из кресла?
zadneprohodchik    05.07.2019, 19:44
Оценка:  -2
zadneprohodchik
Петух а рошены не ставили как были питары
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