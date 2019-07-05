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Киев направил в Совбез ООН письмо по языковому закону

Комментариев: 2
Владимир Ельченко проинформировал о том, что закон об украинском языке не угрожает международной безопасности.
Владимир Ельченко объяснил, на что должен реагировать Совбез ООН
Владимир Ельченко объяснил, на что должен реагировать Совбез ООН
Миссия Украины в ООН / Twitter

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко направил в Совет безопасности ООН письмо относительно закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Об этом сообщил спикер постоянного представительства Украины при ООН Олег Николенко на своей странице в Facebook в пятницу, 5 июля.

"Как часть дипломатического алгоритма 3 июля Украина официально проинформировала председателя Совета безопасности ООН (Перу) о том, что украинский закон о языке не угрожает международному миру и безопасности и не имеет никакого отношения к компетенции СБ. Наша позиция является четкой – закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" является исключительно внутренним вопросом Украины", – написал Николенко.

По его словам, в письме украинская сторона обращает внимание на существенное обострение российско-украинского конфликта, которое "на самом деле должно волновать Совет безопасности".

"Несмотря на искреннее желание Украины достичь прогресса в политико-дипломатическом урегулировании, Россия продолжает игнорировать взятые на себя обязательства. Это, а также освобождение украинских моряков и кораблей по требованию Международного трибунала, и несоблюдение режима прекращения огня, и обстрелы медицинского персонала в нарушение международного гуманитарного права. Считаем, что на это, прежде всего, должен отреагировать Совбез ООН", – подчеркнул Николенко.

Ранее стало известно, что российская делегация повторно запросила проведение встречи в Совбезе ООН для обсуждения украинского языкового закона. Заседание предварительно запланировано на 16 июля.

Как сообщал Корреспондент.net, в мае Россия запросила проведение встречи в Совебезе ООН по украинскому языковому закону, однако тогда предложение заблокировали.

Напомним, закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" был принят Верховной Радой 25 апреля, а 15 мая его подписал президент Украины Петр Порошенко.

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Теги: Языковой вопрос, Русский язык, ООН, языки, язык, украинский язык, закон о языках, Языковой закон, совет безопасности оон, совбез, Ельченко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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КульныйПэрэць    05.07.2019, 20:46
Оценка:  0
КульныйПэрэць
Не упоротому деду по фамилии Ельченко решать что является международной угрозой,а что нет.Его и его хозяевам нужно будет лишь подчиниться.Без них всё решат те кто принимает решения.
Детонатор    05.07.2019, 20:38
Оценка:  +1
Детонатор
Этот закон угрожает, прежде всего, Украине.
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