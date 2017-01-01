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Зеленский назвал главные задачи на Донбассе

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Самый болезненный вопрос для региона - это состояние дорог, считает глава государства.
Зеленский рассказал о главных проблемах Донбасса
Зеленский рассказал о главных проблемах Донбасса
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе. Об этом он в пятницу, 5 июля, написал в своем микроблоге Twitter.

По его словам, самый больной вопрос - это восстановление дорог.

"Наши первоочередные задачи на Донбассе - это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое больное - дороги", - написал глава государства.

В Слуге народа озвучили первые шаги по Донбассу

Напомним, сегодня Зеленский назначил нового главу Донецкой области. Также сегодня был назначен новый глава СБУ Донбасса.

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Теги: дороги, донбасс, водоснабжение, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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