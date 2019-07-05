Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СБУ обвинила вице-премьера в коррупционных схемах

Комментариев: 5
Топ-чиновника из Кабмина обвиняют в причастности к присвоению бюджетных денег в особо крупных размерах.
Кабинет министров
Кабинет министров
Корреспондент

В СБУ заявили, что выявили и задокументировали механизм присвоения средств государственного и местных бюджетов чиновниками коммунальных предприятий Винницкой области, организованный одним из вице-премьер-министров Украины (имя не называется). Об этом вечером в пятницу, 5 июля, сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, высокопоставленный член Кабмина лоббировал назначение на должности руководителей коммунальных предприятий доверенных лиц.

"Они, злоупотребляя своим служебным положением, действуя по предварительному сговору с частными предпринимателями, которые также подконтрольны вице-премьер-министру, присвоили бюджетные средства в особо крупных размерах во время выполнения ремонтно-строительных работ на территории области ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, злоумышленники вносили в акты выполненных работ недостоверные данные о стоимости работ и услуг, цен на материалы и заработной платы работников, фиктивно оформленных на предприятиях.

Сотрудники СБУ провели ряд следственных действий в офисных помещениях коммунальных предприятий и коммерческих структур, задействованных в противоправной схеме, расположенных в Виннице, Киеве и Полтаве.

Во время обысков правоохранители обнаружили документацию и компьютерную технику с материалами, которые подтверждают факты оформления фиктивных накладных на приобретенные материалы через коммерческие структуры, завышение количества рабочих, которые якобы работали на объектах реконструкции в Виннице, использование техники и работников коммунальных предприятий без заключения соответствующих договоров.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к созданию и реализации противоправного механизма.

Как известно, одним из вице-премьер-министров в правительстве является Владимир Кистион, который ранее работал в Виннице начальником предприятия Винницаводоканал, а сейчас баллотируется по 11 мажоритарному округу в городе Винница.

Ранее сообщалось, что между главой СБУ Бакановым и окружением главы Офиса президента Богдана разгорается конфликт.

К слову, сегодня Зеленский провел кадровые назначения в СБУ. Президент назначил нового начальника ГСУ СБУ и двух заместителей главы СБУ, одного из которых прежде уволил с поста начальника СБУ по Донбассу.

 

 

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: СБУ, коррупция, Кабмин Украины, хищение, Винницкая область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    05.07.2019, 22:16
Оценка:  0
fkrfyfan
стопудово славка кириленко нацист-русофоб
КульныйПэрэць    05.07.2019, 21:50
Оценка:  +2
КульныйПэрэць
Ни один вице-премьер не будет прыгать через голову своего босса.Поэтому 100% в этих схемах замазан по самые пейсы и Володя Гойсман.Но так же на 100% можно быть уверенным что никого за это не посадят и скоро дело это замнут.Африка она и есть Африка.
FPN    05.07.2019, 21:29
Оценка:  +6
FPN
ОЧЕРЕДНОЕ ИНКОГНИТО!!!!!!!!!!!!
Кырмызы_вэ_бейаз    05.07.2019, 21:09
Оценка:  +3
Кырмызы_вэ_бейаз
Когда уже СБУ раздуплится и потребует Яценюка вернуть украденные на "стену с Россией"деньги?
bertal    05.07.2019, 21:28
Оценка:  +4
bertal
никогда, иначе придется посадить пол СБУ
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь